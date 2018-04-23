بدء عملية خروج الدفعة الثالثة من الإرهابيين بالقلمون السورية تمهيدا لإخلائها







دمشق (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأنباء السورية عن بدء عملية خروج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق اليوم وذلك لنقلهم إلى شمال سوريا تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.

وأضافت الوكالة السورية فى تقرير لها أنه تم تجهيز 7 حافلات تقل العشرات ممن تبقى من الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدة الرحيبة فى منطقة القلمون الشرقى تمهيداً لنقلهم إلى الشمال السوري.

وأشارت إلى أن عدداً من الحافلات دخلت إلى بلدة الرحيبة فى منطقة القلمون الشرقى لإخراج ما تبقى من الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وإدلب .. مشيرة إلى أنه تم إخراج الدفعة الثانية من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقى عبر 30 حافلة تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس الأول والقاضى بإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية إلى شمال سورية بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم ومستودعات ذخيرتهم.

وذكرت الوكالة السورية أنه بالتوازى مع تنفيذ الاتفاق فى منطقة القلمون الشرقى تنفذ وحدات من الجيش العربى السورى عملية عسكرية مركزة على أوكار التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق فى إطار الحرب المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من دمشق وريفها ومن عموم الأراضى السورية.