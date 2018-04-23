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الإثنين، 23 أبريل 2018 03:50 م
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انطلاق فعاليات اليوم الرياضى بجامعة أسوان بمشاركة 16 فرقة

الإثنين، 23 أبريل 2018 03:11 م
انطلاق فعاليات اليوم الرياضى بجامعة أسوان بمشاركة 16 فرقة فعاليات اليوم الرياضي بجامعة أسوان


أسوان - صلاح المسن
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انطلقت اليوم الإثنين فعاليات اليوم الرياضى بجامعة أسوان، تحت عنوان" الجامعة فيها رياضة "، برعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الرياضى فى عدد من الجامعات المصرية.

 

شهد فعاليات اليوم الرياضى بجامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبدأت الفعاليات بلقاءات رياضية فى لعبة تنس الطاولة والتى فاز بالبطولة فيها الطالب أحمد مصطفى بكلية التربية الرياضية وعلى مستوى الطالبات فازت الطالبة منال عبدالفتاح بكلية الأداب، واختم دورى كرة القدم الذى شارك فيه 16فريقا من مختلف طلاب الجامعة بنظام الكأس.

 

كما أقيمت على هامش فعاليات اليوم الرياضى، المباراة النهائية بين فريقى كلية التجارة وكلية التربية الرياضية، وانتهت المنافسات بفوز فريق كلية التجارة، كما شارك خمسون طالب وطالبة فى مختلف الألعاب الرياضية بالجامعة.

 

وقام نائب رئيس جامعة أسوان بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.


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