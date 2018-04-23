المرصد السورى: وصول قافلة مسلحى القلمون إلى مدينة عفرين







لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان - ومقره لندن - بوصول القافلة التى تقل مسلحى المعارضة المنسحبين من مدينة القلمون شرقى دمشق إلى مدينة عفرين .

وقال المرصد ـ فى بيان نقلته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، أن القافلة تضم حوالى 1000 شخص من المسلحين والمدنيين وصلت إلى مخيم جندريس بعفرين.

يذكر أن الجيش السورى صادر - خلال عملية التمشيط لمدينة القلمون - عددا من المدرعات والأليات العسكرية التى كانت لدى ما يسمى بـ تنظيم "جيش الإسلام" ( أحد العناصر المسلحة المعارضة للنظام فى سوريا ).

كانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أعلنت أمس الأول السبت، انطلاق عملية إخراج المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين فى تسوية أوضاعهم، من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية فى منطقة القلمون الشرقى الواقعة فى ريف دمشق الشمال-شرقي، بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السورى وقادة المسلحين.