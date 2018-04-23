video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: وصول قافلة مسلحى القلمون إلى مدينة عفرين

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:56 ص
المرصد السورى: وصول قافلة مسلحى القلمون إلى مدينة عفرين خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان - ومقره لندن - بوصول القافلة التى تقل مسلحى المعارضة المنسحبين من مدينة القلمون شرقى دمشق إلى مدينة عفرين .

وقال المرصد ـ فى بيان نقلته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، أن القافلة تضم حوالى 1000 شخص من المسلحين والمدنيين وصلت إلى مخيم جندريس بعفرين.

يذكر أن الجيش السورى صادر - خلال عملية التمشيط لمدينة القلمون - عددا من المدرعات والأليات العسكرية التى كانت لدى ما يسمى بـ تنظيم "جيش الإسلام" ( أحد العناصر المسلحة المعارضة للنظام فى سوريا ).

كانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أعلنت أمس الأول السبت، انطلاق عملية إخراج المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين فى تسوية أوضاعهم، من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية فى منطقة القلمون الشرقى الواقعة فى ريف دمشق الشمال-شرقي، بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السورى وقادة المسلحين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. خروج مسلحى القلمون برفقة عائلاتهم إلى حلب وإدلب السورية

وتتوالى انتصارات الجيش السورى.. مسلحو القلمون يسلمون جميع أسلحتهم (صور)

"سانا": مسلحو القلمون سلموا أسلحتهم بينها صواريخ أمريكية وإسرائيلية

الجيش السورى

سوريا

القلمون

مسلحو القلمون

الازمه السوريه

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة