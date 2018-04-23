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الخارجية الروسية: لا اتفاقات تقيدنا حول توريد منظومات "إس-300" لسوريا

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:51 م
الخارجية الروسية: لا اتفاقات تقيدنا حول توريد منظومات "إس-300" لسوريا منظومات "إس-300"


موسكو أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار توريد منظومات "إس-300" للدفاع الجوى إلى سوريا، سينتج عن مباحثات ثنائية بين موسكو ودمشق ولا تقيده اتفاقات دولية.

وقال مدير قسم منع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها فى وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف ، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين ، " لم نبرم أى اتفاقات دولية تقيدنا فى توريد أسلحتنا الدفاعية إلى سوريا ، وفى كل الأحوال يجرى اتخاذ القرارات بشأن مثل هذه المسائل على مستوى قيادة الدولة، وهذا ما سيتم الإعلان عنه بشكل مناسب".

وشدد يرماكوف فى الوقت ذاته على أن القرار حول هذه القضية دائما سيكون ثنائيا ، وكرر أن لا اتفاقات فى إطار أى مؤسسات دولية، إن كانت مبرمة من قبل روسيا أم سوريا، يمكنها الحد منه".

وأشار إلى أن منظومات "إس-300" الصاروخية هى "أسلحة دفاعية يمكن توريدها إلى أى دولة أخرى حال التوقيع على اتفاق مناسب".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أعلن فى وقت سابق أن موسكو لم تتخذ بعد قرارا حول تسليم منظومات دفاع جوى من طراز "إس-300" إلى سوريا ، وقال " ننتظر القرارات التى ستتخذها القيادة الروسية مع ممثلين عن سوريا، ومن المؤكد أنه لا توجد أسرار وكل شيء بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه".

 


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