الجيش اليمنى يقصف مواقع المليشيا فى تعز وينزع 300 لغم زرعها الحوثيين







عدن أ ش أ

شنت مدفعية الجيش اليمنى، اليوم قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثى الآنقلابية، شرقى مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى، إن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت مواقع واليات عسكرية للمليشيا فى تلة السلال شرقى مدينة تعز، موضحا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الآنقلابية علأوة على تدمير منصة إطلاق صواريخ تابعة لها.

من ناحية أخرى، كشف المركز الوطنى لمكافحة الألغام، أن الجيش اليمنى تمكن خلال العامين الماضيين، من انتزاع 300 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثى الآنقلابية فى المناطق المحررة.

وأكد مدير المركز العميد الركن اليمنى أمين العقيلي، أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، مضيفًا أن اليمن "هو البلد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى تعرض لكارثة انتشار الألغام .

وأوضح العقيلى أن ألفرق الهندسية للجيش اليمنى انتزعت من جبهات محافظة مأرب شرق صنعاء، وحدها 40 ألف لغم، و16 ألف لغم من جزيرة ميون فى باب المندب.

وأضاف أن إجمإلى الألغام التى زرعتها المليشيات الإيرانية تتجأوز نصف مليون لغم، وأكد مدير برنامج مكافحة الألغام، أن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرًا مستدامًا على حياة المدنيين.