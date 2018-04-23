الجيش الليبى يسيطر على مواقع جديدة بالمحور الجنوبى لمدينة درنة

كتب أحمد جمعة

زار معاون قائد غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا، العميد أحمد سالم الدرسي، الخطوط الأمامية للمحاور المحيطة لمدينة درنة.

وأكد مصدر ليبى لـ"اليوم السابع"، مساء الإثنين، سيطرة القوات المسلحة الليبية على مواقع جديدة بالمحور الجنوبي لمدينة درنة وتراجع الجماعات الارهابية على أطراف المدينة.

جاءت الزيارة للوقوف على آخر التجهيزات لكافة مواقع قوات الجيش الليبى على حدود مدينة درنة.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الليبى المتمركزة بمحور الظهر الحمر والجماعات الإرهابية بدرنة بالقرب من وادى بوضحاك، وشن طيران الجيش الليبى ضربات لتلك الجماعات الارهابية تكبد فيه الإرهابيون خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.