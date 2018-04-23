video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تعلن عن مسابقة لاختيار مؤذن لثالث أكبر مسجد فى العالم

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:22 م
الجزائر تعلن عن مسابقة لاختيار مؤذن لثالث أكبر مسجد فى العالم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أعلن محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى، عن تنظيم مسابقة وطنية لاختيار أحسن مؤذن لرفع الأذان فى جامع الجزائر "بصوت قوى وجميل يعكس الموروث الثقافى والحضارى والدينى" الجزائرى، النابع من مرجعية السنة النبوية الشريفة.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية نقلتها مواقع جزائرية اليوم الاثنين، أن هذه المسابقة التى ستُنظم قريبا "مفتوحة لجميع المؤذنين على مستوى الوطن، من الذين يتمتعون بأصوات جميلة وقوية"، مشيرا إلى أنه سيتم إشراك كل المختصين فى المقامات والأصوات، للمساهمة فى اختيار أحسن صوت يرفع أذان جامع الجزائر بعد تدشينه فى أواخر 2018".

وأشاد "عيسى" بكل "الأصوات الجميلة للمؤذنين الجزائريين، الذين يستلهمون أداء الأذان من الموروث الثقافى الجزائرى، بتوظيفه وفق المرجعية الدينية الإسلامية المستلهمة من السنة النبوية الشريفة".

يُذكر أن مسجد الجزائر هو صرح إسلامى بارز فى دولة الجزائر، يقع المسجد فى بلدية المحمدية بمدينة الجزائر العاصمة، ويعد بعد انتهاء إنجازه فى العام 2017 أكبر مسجد فى الجزائر وقارة أفريقيا من حيث المساحة، وثالث أكبر مسجد فى العالم بعد الحرمين الشريفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحزب الحاكم فى الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

الجزائر تخرج بعض طائراتها المدنية من الخدمة بعد سقوط الطائرة العسكرية

رئيس وزراء الجزائر: سأكون سعيدا حال استمر "بوتفليقة" فى الحكم لولاية خامسة

الجزائر

جامع الجزائر

المؤذنين الجزائريين

اخبار الجزائر

محمد عيسى




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة