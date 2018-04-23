الجزائر تعلن عن مسابقة لاختيار مؤذن لثالث أكبر مسجد فى العالم







كتبت آمال رسلان

أعلن محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى، عن تنظيم مسابقة وطنية لاختيار أحسن مؤذن لرفع الأذان فى جامع الجزائر "بصوت قوى وجميل يعكس الموروث الثقافى والحضارى والدينى" الجزائرى، النابع من مرجعية السنة النبوية الشريفة.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية نقلتها مواقع جزائرية اليوم الاثنين، أن هذه المسابقة التى ستُنظم قريبا "مفتوحة لجميع المؤذنين على مستوى الوطن، من الذين يتمتعون بأصوات جميلة وقوية"، مشيرا إلى أنه سيتم إشراك كل المختصين فى المقامات والأصوات، للمساهمة فى اختيار أحسن صوت يرفع أذان جامع الجزائر بعد تدشينه فى أواخر 2018".

وأشاد "عيسى" بكل "الأصوات الجميلة للمؤذنين الجزائريين، الذين يستلهمون أداء الأذان من الموروث الثقافى الجزائرى، بتوظيفه وفق المرجعية الدينية الإسلامية المستلهمة من السنة النبوية الشريفة".

يُذكر أن مسجد الجزائر هو صرح إسلامى بارز فى دولة الجزائر، يقع المسجد فى بلدية المحمدية بمدينة الجزائر العاصمة، ويعد بعد انتهاء إنجازه فى العام 2017 أكبر مسجد فى الجزائر وقارة أفريقيا من حيث المساحة، وثالث أكبر مسجد فى العالم بعد الحرمين الشريفين.