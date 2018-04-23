video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تنظم غدا ندوة حول الاستيطان الاستعمارى فى أرض فلسطين

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:21 م
الجامعة العربية تنظم غدا ندوة حول الاستيطان الاستعمارى فى أرض فلسطين الجامعة العربية


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

 تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان الاستيطان الاستعمارى فى أرض فلسطين المحتلة.

 

ويشارك فى الندوة التى ينظمها قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة، عددًا من الشخصيات البارزة على الساحة الفلسطينية والعربية .

 

وتناقش الندوة الممارسات الاسرائيلية والخروقات التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى واستمرارها فى العمليات الاستيطانية فى تحد سافر لقواعد القانون الدولى، كما تناقش الندوة سبل مواجهة الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة بسبب الاحتلال الإسرائيلى وممارساتها العدوانية المستمرة على الشعب والأرض والمقدسات والحقوق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى

صور.. لحظة استهداف قناصة الاحتلال الإسرائيلى طفل فلسطينى على حدود غزة

الجامعة العربية

فلسطين

ندوة

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة