الجامعة العربية تنظم غدا ندوة حول الاستيطان الاستعمارى فى أرض فلسطين







كتب مصطفى عنبر

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان الاستيطان الاستعمارى فى أرض فلسطين المحتلة.

ويشارك فى الندوة التى ينظمها قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة، عددًا من الشخصيات البارزة على الساحة الفلسطينية والعربية .

وتناقش الندوة الممارسات الاسرائيلية والخروقات التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى واستمرارها فى العمليات الاستيطانية فى تحد سافر لقواعد القانون الدولى، كما تناقش الندوة سبل مواجهة الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة بسبب الاحتلال الإسرائيلى وممارساتها العدوانية المستمرة على الشعب والأرض والمقدسات والحقوق.