الاقتصاد المنزلى يشارك بـ"ديفيليه" ضمن فعاليات مؤتمر نوعية أشمون







المنوفية - محمود شاكر

قدم قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، ديفيليه أزياء لأعمال ومشاريع طلاب الفرقة الرابعة خلال المؤتمر العلمى الدولى السادس.

حضر العرض الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة حنان يشار عميد الكلية، وتضمن العرض بعض الأعمال لمادة تنفيذ ملابس منها فساتين للزفاف وفساتين سهرة.

وأضافت الدكتورة حنان المصرى أستاذ الملابس والتفصيل أن العرض يشمل بعض أعمال الطلاب على مدار العام الدراسى كما أنه يعكس الجانب العملى للقسم من خلال عرض نماذج جديدة للملابس الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الدولى السادس الذى عقدته كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة حنان حسنى يشار عميد الكلية.