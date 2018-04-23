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الإثنين، 23 أبريل 2018 04:33 م
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اشتباك بين جنود صوماليين حاولوا اقتحام مركز تدريب

الإثنين، 23 أبريل 2018 03:53 م
اشتباك بين جنود صوماليين حاولوا اقتحام مركز تدريب جنود صوماليين -أرشيفية


رويترز
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 قال جنود وسكان إن جنودا من الجيش الصومالى تبادلوا إطلاق النار فى العاصمة مقديشو، اليوم الاثنين، مع محاولة مجموعة منهم اقتحام مركز تدريب قبل أن تنهى برنامج تدريب هناك.

ويعد الاشتباك مؤشرا على صعوبة إعادة تشكيل قوات أمن متحدة فى البلد الذى انهارت سلطته المركزية فى عام 1991 وفى وقت تواجه فيه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولى، التى جرى انتخابها العام الماضى، تحديات كبيرة.

وقال أحمد نور، وهو أحد الجنود الذين تلقوا تدريبا فى إطار البرنامج الذى لم يكتمل، لرويترز "هاجمتنا بعض قوات الجيش الصومالى فى القاعدة وأرادوا نهبها لكننا صددنا هجومها، وقال صحفى من رويترز فى المكان إن حرس القصر الرئاسى أمّن القاعدة بعد إطلاق نار متقطع استمر 90 دقيقة.

وقال جندى آخر يدعى عبد الرحمن عبد الله إن بعض الجنود الذين تلقوا التدريب فروا. وأضاف "قفز أكثر زملائى من فوق الجدار وفروا ومعهم أسلحتهم. ترك آخرون أسلحتهم وهربوا لذا اضطررت (للفرار) أيضا".

وقال سكان فى المنطقة إنهم رأوا جنودا دربتهم الإمارات وهم يتخلصون من زيهم العسكرى ويفرون من المنشأة فى عربات صغيرة تسير على ثلاث عجلات ومعهم أسلحتهم.

 


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