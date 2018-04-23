استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجراحه المصاب بها منذ الجمعة بقطاع غزة







(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة مساء أمس الأحد، استشهاد الشاب عبد الله محمد الشمالى "20 عاما" من سكان حى البرازيل برفح شمال القطاع، متأثرا بجراحه التى أصيب بها يوم الجمعة الماضي.

وباستشهاد الشاب عبد الله يصبح عدد الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة 38 شهيدا خلال أربعة أسابيع من مسيرة العودة.