إصابة 20 شخصا بتسمم غذائى نتيجة تناول وجبة فاسدة بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، إصابة 20 شخصا بحالة تسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن لحوم وخضروات، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأوضحت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان لها، أنها تلقت إخطارا من مستشفى العامرية العام غرب الاسكندرية، بوصول 20 مصابا بقىء مستمر وآلام بالبطن وهم "شفيق صابر محمد 40 عاما ، رافت حمدي عبد العليم 51 عاما ، أحمد محمد حسن 56 ، أحمد البدري عبد المنعم 32 عاما ، حمدي بلال أمبابي 50 عاما ، محمد محمود حمدي 33 عاما ، محمد إسماعيل حسن 34 عاما ، أحمد محمود حسن 32 عاما ، السيد محمد السيد 26 عاما ، أحمد عبد المنصف 34 عاما ، يوسف حسن يوسف 35 عاما ، وحيد عطا المرشدي 30 عاما ، ماهر إبراهيم عبد العاطي 42 عاما ، أحمد علي حسن 53 عاما ، عماد محمود حامد 35 عاما حامد محمد عبد الوهاب 34 عاما ، رجب سعيد عبد الرحيم 28 عاما ، عرفة محمد يوسف 34 عاما ، أحمد صلاح السيد 35 عاما ، محمد علي أحمد 32 عاما"، تم إسعافهم وخضوعهم للعلاج اللازم .

تبين إصابتهم بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن لحوم وخضروات باستراحة بالطريق السريع بطريق الناصرية العامرية، وخضعوا للعلاج اللازم، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.