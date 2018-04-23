إزالة تعديات على 25 فدانا وتحرير محاضر سرقة إنارة عامة بالخارجة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذ قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، حملة لإزالة تعديات من عدد من المواطنين على محولات الإنارة الخاصة بالوحدة المحلية وتوصيل الكهرباء منها إلى 5 آبار، محملا على عدادات الإنارة الخاصة بالوحدة المحلية، وذلك بالتعاون مع شرطه المرافق على الطريق الدائرى بمدينه الخارجة، برئاسة المهندس محمد عبد اللاه صديق، مدير قسم الإنارة بالمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة بتلك التعديات وأحيلت إلى النيابة للتحقيق .

كما تمكنت رئاسة مركز الخارجة، من تنفيذ قرار إزالة تعدى على أرض ملك الدوله بقرية بورسعيد التابعة لمركز ومدينه الخارجة والتى بلغت مساحتها حوالى 25 فدانا، حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات وإعادة الشىء لأصله وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق .