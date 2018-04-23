video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف قنا: تجهيز 15 مسجدا لإقامة ملتقى الفكر الإسلامى بالتنسيق مع الأزهر

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:35 م
أوقاف قنا: تجهيز 15 مسجدا لإقامة ملتقى الفكر الإسلامى بالتنسيق مع الأزهر الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة أوقاف محافظة قنا


قنا – هند المغربى
إضافة تعليق

صرح الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة أوقاف محافظة قنا ، بأن مديرية الأوقاف أنهت استعدادتها لإستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح الطراوى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن صلاة التروايح ستقام بختم القرآن كاملا من خلال قراءة جزء كامل كل ليلة فى 6 مساجد كبرى بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى  تجهيز 15 مسجدا من كبرى مساجد المحافظة لإقامة ملتقى الفكر الإسلامى بالتنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والذى يضم عددا كبيرا من علماء الأزهر الشريف والأوقاف للإلقاء دروس توعيه دينيه وحياتيه طوال شهر رمضان الكريم.

ولفت الطراوى إلى أن لكل مسجدا يتم تدبير خطيب أصلى واحتياطى مع التشديد على منع اعتلاء المنبر إلا لخطيب المسجد، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية وحملات مستمرة من كافة الأدارات على جميع المساجد بمختلف القرى والنجوع للوقوف على مدى الالتزام من العاملين بالأوقاف بدروس العصر وصلاة التراويح وإحالة أى مقصر للتحقيق .

وأضاف الطراوى أن مديرية أوقاف قنا ستقيم احتفالية في نصف شهر شعبان احتفالا بالليلة الختامية لمولد السيد عبد الرحيم القنائي سيحيها كبار قراء القرآن الكريم.

وعن مساجد الاعتكاف بمحافظة قنا أشار الطرواى إلى أن المديرية قامت بتجهيز 12 مسجد من كبرى مساجد المحافظة للإعتكاف بمختلف مراكز المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف قنا: 21 مكتبة بمساجد المحافظة تضم آلاف الكتب العلمية والفقهية

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اوقاف قنا




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة