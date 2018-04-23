أوقاف قنا: تجهيز 15 مسجدا لإقامة ملتقى الفكر الإسلامى بالتنسيق مع الأزهر







قنا – هند المغربى

صرح الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة أوقاف محافظة قنا ، بأن مديرية الأوقاف أنهت استعدادتها لإستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح الطراوى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن صلاة التروايح ستقام بختم القرآن كاملا من خلال قراءة جزء كامل كل ليلة فى 6 مساجد كبرى بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 15 مسجدا من كبرى مساجد المحافظة لإقامة ملتقى الفكر الإسلامى بالتنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والذى يضم عددا كبيرا من علماء الأزهر الشريف والأوقاف للإلقاء دروس توعيه دينيه وحياتيه طوال شهر رمضان الكريم.

ولفت الطراوى إلى أن لكل مسجدا يتم تدبير خطيب أصلى واحتياطى مع التشديد على منع اعتلاء المنبر إلا لخطيب المسجد، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية وحملات مستمرة من كافة الأدارات على جميع المساجد بمختلف القرى والنجوع للوقوف على مدى الالتزام من العاملين بالأوقاف بدروس العصر وصلاة التراويح وإحالة أى مقصر للتحقيق .

وأضاف الطراوى أن مديرية أوقاف قنا ستقيم احتفالية في نصف شهر شعبان احتفالا بالليلة الختامية لمولد السيد عبد الرحيم القنائي سيحيها كبار قراء القرآن الكريم.

وعن مساجد الاعتكاف بمحافظة قنا أشار الطرواى إلى أن المديرية قامت بتجهيز 12 مسجد من كبرى مساجد المحافظة للإعتكاف بمختلف مراكز المحافظة.