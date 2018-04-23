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ألمانيا: مجموعة السبع يتفقون على ضرورة مساهمة روسيا فى حل سياسى بسوريا

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:24 م
ألمانيا: مجموعة السبع يتفقون على ضرورة مساهمة روسيا فى حل سياسى بسوريا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس


رويترز
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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيدعون روسيا بشكل رسمى للمساعدة فى حل الأزمة السورية.

ورد ماس على سؤال عما سيرد فى البيان الختامى للاجتماعات المستمرة منذ يومين قائلا للصحفيين "يقول مجددا أنه لن يكون هناك حل سياسى فى سوريا دون روسيا... وإن روسيا يتعين أن تقدم نصيبها من المساهمة فى التوصل لهذا الحل".


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