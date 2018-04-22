15 يوما مهلة لأصحاب الأبراج السكنية للإنتهاء من تشطيب الواجهات بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الأحياء بضرورة إلزام جميع أصحاب وملاك الأبراج السكنية والبنايات بمختلف أحياء المدينة بسرعة الإنتهاء من تشطيب أعمال المحارة والدهانات لواجهات تلك المبانى من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والمظهر الحضارى للإسماعيلية بشكل عام.

وأضاف يس فى بيان له اليوم إنه مع الآخذ فى الإعتبار إعطاء مهلة أقصاها 15 يوما للبدء فى التنفيذ وتوجيه إنذارات لجميع أصحاب المبانى التى لم يتم تشطيب واجهاتها ومهلة آخرى مدتها 15 يوما من تاريخ الإنذار، وقطع المرافق الأساسية عن المخالفين فى حال عدم الالتزام بالتنفيذ.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل، ورؤساء الأحياء وممثلى إدارة الإشغال بهيئة قناة السويس، ومدير جهاز التجميل والتطوير، وذلك لإستعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لتنفيذ توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التى أصدرها خلال لقائه بالقيادات التنفيذية أثناء زيارته للإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم إستعراض ومناقشة التنسيقات الخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء مهبط لطائرات الإخلاء الجوى بمستشفى أبوخليفة الجديد والتى ستتولى تنفيذها هيئة قناة السويس، كما تناول الاجتماع إستعراض ومناقشة التنسيقات الخاصة بإستكمال تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين والطرق وصيانة المسطحات الخضراء بداية من مدخل الإسماعيلية من منطقة عزالدين بالكيلو 4.5 مرورا بالطريق الدائرى وحتى الوصول إلى منطقة نمرة 6 والإرسال.