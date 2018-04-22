وزير خارجية ليبيا يكلف أحمد الأربد بمهام مدير إدارة الإعلام الخارجى







كتب - أحمد جمعة

كلف وزير خارجية ليبيا فى حكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، أحمد الأربد بمهام إدارة الاعلام الخارجى بالإضافة إلى عمله كمدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية.

وأعفى سيالة بموجب القرار رقم 384 لسنة 2018 مديرة مكتب الإعلام الخارجى بالوزارة لمياء الزليتنى من منصبها.

وأحدث أحمد الأربد طفرة فى مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية عبر إبراز نشاطات الوزير محمد سيالة، ما كشف الدور البارز والهام الذى تقوم بها وزارة الخارجية الليبية برئاسة محمد سيالة فى حشد الجهود لدعم الدولة الليبية فى كافة المجالات.