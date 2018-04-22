وزير الرى يشارك ختام ملتقى سلسبيل لترشيد استهلاك المياه بالقناطر الخيرية

وزير الرى يشارك ختام ملتقى سلسبيل لترشيد استهلاك المياه بالقناطر الخيريةالأحد، 22 أبريل 2018 07:23 م
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
إضافة تعليق
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم فى فعاليات اختتام ملتقى سلسبيل الثانى للرسم الإبداعى بمدينة القناطر الخيرية والذى كان يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه.
واشرفت على تنظيمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع فنانى مصر التشكيلين، وبعض التنويهات تحت شعار " سفير الترشيد" حول أفضل الممارسات فى ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
ومن جانبه، أشار الفنان أحمد عبد الجواد القومسير العام للملتقى أنه تم عرض أكثر من 30 لوحة فنية كنتاج للملتقى، مشيرا أنه تم إهداء اللوحات لمتحف الرى بالقناطر الخيرية.
إضافة تعليق
"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة