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وزير الرى يشارك ختام ملتقى سلسبيل لترشيد استهلاك المياه بالقناطر الخيرية

الأحد، 22 أبريل 2018 07:23 م
وزير الرى يشارك ختام ملتقى سلسبيل لترشيد استهلاك المياه بالقناطر الخيرية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى


القليوبية - نيفين طه
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شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم فى فعاليات اختتام ملتقى سلسبيل الثانى للرسم الإبداعى بمدينة القناطر الخيرية والذى كان يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه. 

 
واشرفت على  تنظيمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع فنانى مصر التشكيلين، وبعض التنويهات تحت شعار " سفير الترشيد" حول أفضل الممارسات فى ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
 
 
ومن جانبه، أشار الفنان أحمد عبد الجواد القومسير العام للملتقى أنه تم عرض أكثر من 30 لوحة فنية كنتاج للملتقى، مشيرا أنه تم إهداء اللوحات لمتحف الرى بالقناطر الخيرية.

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