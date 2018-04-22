وزير إسرائيلى: يجب عودة جثث جنودنا قبل دفن المهندس الفلسطينى فادى البطش

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دعا وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت، مساء السبت، إلى منع دفن جثمان المهندس الفلسطينى فادى البطش ، فى غزة ريثما تعود جثث جنود إسرائيليين.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن نفتالى القول " لا يمكننا السماح بدفن مقاتل حمساوى تعرض للقتل فى ماليزيا قبل عودة جثتَى هدار جولدين وأورون شاؤول".

وقُتل فادى محمد البطش ، 35 عاما ، فى ماليزيا السبت فجرًا ، وقال وزير الداخلية الماليزى أحمد زاهد حميدي، "إن قتلة البطش يُعتقد أنهما على علاقة بجهاز استخباراتى لدولة معادية لفلسطين".

وقال رئيس شرطة كوالالمبور مزلان لازم، اليوم السبت، إن أحد اثنين مشتبه فيهما كانا على متن دراجة نارية أطلق 10 طلقات نارية أصابت 4 منها البطش فى الرأس والجسم ما أدى لمقتله على الفور.