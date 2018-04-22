ننشر صور موقع إطلاق النار على الباحث الفلسطينى فادى البطش فى ماليزيا







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لموقع إطلاق النار على الباحث الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش، ولقى الباحث الفلسطينى، مصرعه فجر السبت، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وأكدت وسائل إعلام ماليزية مقتل الأكاديمى الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش، الحائز على جائزة أفضل باحث عربى فى منحة الخزانة الماليزية، وذلك بالقرب من منزله أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر فى العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يقيم هناك.

وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيرى مازلان لازم - حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية - إن الباحث الفلسطينى كان فى طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية فى حوالى الساعة السادسة صباحاً فى جالان جومباك.

وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالى 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمره فى القضية.

بدوره اتهم القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، خالد البطش، السبت، جهاز الموساد الإسرائيلى بالوقوف خلف حادثة الاغتيال للدكتور فادى محمد البطش الباحث فى علوم الطاقة.

وقال البطش فى تصريحاتٍ صحفية: "نحن كعائلة نتهم جهاز الموساد بالوقوف خلف حادثة الاغتيال للدكتور فادى محمد البطش الباحث فى علوم الطاقة".

وطالب البطش، السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار، حيث كان مقررا أن يغادر من ماليزيا يوم الأحد إلى تركيا، لرئاسة مؤتمر علمى دولى فى الطاقة هناك .



آثار اطلاق الرصاص على فادى البطش الشاب الفلسطينى فى ماليزيا



آثار اطلاق النار على الفلسطينى فادى البطش فى ماليزيا



آثار اطلاق النار على الفلسطينى فادى البطش