ننشر صور إنقاذ 83 مهاجرا على متن قارب مطاطى بسواحل ليبيا

ننشر صور إنقاذ 83 مهاجرا على متن قارب مطاطى بسواحل ليبياالأحد، 22 أبريل 2018 08:24 م
حرس السواحل الليبى
إضافة تعليق
أنقذ حرس السواحل الليبى اليوم الأحد، 83 مهاجرا غير شرعى، وانتشل 11 جثة كانوا على متن قارب مطاطى.
وأشار بيان للبحرية الليبية أنه تم إنقاذ 263 الأحد، فى عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا، بحسب ما أعلنت البحرية الليبية.
وأعلن المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم فى بيان إنه فى العملية الأولى تمكنت دورية لحرس السواحل من "إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعى وانتشال 11 جثة" قبالة سواحل صبراتة، أما فى العملية الثانية فقد انقذ حرس السواحل "180 مهاجرا قبالة زليتن" كانوا على متن قاربين مطاطيين.
عمليات الإنقاذ داخل البحر
جانب من عمليات الإنقاذ
انقاذ البحرية الليبية للمهاجرين الليبين
جانب من إنقاذ البحرية الليبية للمهاجرين
جانب من المهاجرين
البحرية الليبية تنقذ المهاجرين
إضافة تعليق
"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة