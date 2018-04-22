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ننشر صور إنقاذ 83 مهاجرا على متن قارب مطاطى بسواحل ليبيا

الأحد، 22 أبريل 2018 08:24 م
ننشر صور إنقاذ 83 مهاجرا على متن قارب مطاطى بسواحل ليبيا حرس السواحل الليبى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أنقذ حرس السواحل الليبى اليوم الأحد، 83 مهاجرا غير شرعى، وانتشل 11 جثة كانوا على متن قارب مطاطى.

وأشار بيان للبحرية الليبية أنه تم إنقاذ 263 الأحد، فى عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا، بحسب ما أعلنت البحرية الليبية.

وأعلن المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم فى بيان إنه فى العملية الأولى تمكنت دورية لحرس السواحل من "إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعى وانتشال 11 جثة" قبالة سواحل صبراتة، أما فى العملية الثانية فقد انقذ حرس السواحل "180 مهاجرا قبالة زليتن" كانوا على متن قاربين مطاطيين.

عمليات الإنقاذ داخل البحر
عمليات الإنقاذ داخل البحر

 

جانب من عمليات الإنقاذ
جانب من عمليات الإنقاذ

 

انقاذ البحرية الليبية للمهاجرين الليبين
انقاذ البحرية الليبية للمهاجرين الليبين
 

 

جانب من إنقاذ البحرية الليبية للمهاجرين
جانب من إنقاذ البحرية الليبية للمهاجرين
 

 

جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين

 

البحرية الليبية تنقذ المهاجرين
البحرية الليبية تنقذ المهاجرين

 


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