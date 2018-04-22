ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية amadea وعلى متنها 429 راكبا

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية amadea وعلى متنها 429 راكباالأحد، 22 أبريل 2018 05:27 م
السفينة
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يستقبل ميناء غرب بورسعيد السياحى التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد السفينة السياحية amadea التى ترفع علم جزر البهاما وعلى متنها 429 سائحا و317 ضابطا وطاقم بحارة.
وأشار بيان موانئ بورسعيد أنه سيتم صعود 43 سائحا قادمون من شرم الشيخ تمهيدا لمغادرتها الميناء مساء اليوم، موضحا أن طول السفينة 192 مترا وغاطس 6,5 مترا وحمولتها 29008 طن.
من جهة أخرى أكد الجهات المعنية بالميناء ضرورة التنسيق مع كافة الجهات سرعة وتسيير إنهاء كافة الإجراءات وإعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء فضلا عن الجانب المشرف لجذب العديد من السفن وتنشيط السياحة بالبلاد.
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