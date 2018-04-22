مكتشف محمد صلاح: فوزه بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا يؤهله للمنافسة على الكرة الذهبية (فيديو)







الغربية - مصطفى عادل

أعرب الكابتن غمرى السعدنى، مكتشف اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، عن فرحته بمشاركة ابن قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، فى مسابقة اختيار أفضل لاعب بإنجلترا والتى سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الأحد.

وقال "السعدنى"، إن وجه المصريين بل العرب ودول العالم ستتجه نحو إنجلترا بشغف لمتابعة محمد صلاح فى المسابقة، مشيرا إلى أن هذه جائزة كبيرة وستكون تتويجا لمستوى صلاح فى مشواره الكروى، وما حققه من إنجازات ونجاحات أبهرت العالم.

وأكد أن هذه الجائزة ستدعم محمد صلاح فى مشواره للفوز بالكرة الذهبية، مضيفا أن المصريين بشكل عام وقرية نجريج بشكل خاص يدعمون صلاح فى مشواره الكروى، مشيرا إلى أن ما يحققه نجم ليفربول من تفوق ناتج عن مهاراته وحب ودعاء المصريين له، وأن اللاعب يلعب فى صفوف الكبار بالدورى الانجليزى أقوى دورى فى العالم.

وقال مكتشف صلاح:" ندعو الله أن يوفقه للفوز بالجائزة ويكمل مسيرته الكروية ويواصل رسم السعادة على وجوه المصريين وعشاقه فى مختلف دول العالم، وأن يوفقه الله ويحصل على جائزة الكرة الذهبية".