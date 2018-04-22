مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 26 ألف كرتونة من اللحوم فى اليمن

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم،الأحد، بمديرية سيئون فى محافظة حضرموت مشروع توزيع 26 ألف و 400 كرتونة من اللحوم تستهدف 475 ألف فرد، من محافظتى حضرموت ومأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادى والصحراء عصام حبريش الكثيرى، أشاد بوقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع اليمنيين لتخفيف معاناتهم فى ظل وضع معيشى صعب فرضته الأزمة التى تمر بها البلاد.

وأوضحت الوكالة أن هذه الدفعة ستتبعها دفعة أخرى تضم 70 ألف كرتون تستهدف مديريات سيئون والمكلا والشحر بمحافظة حضرموت إضافة إلى محافظتى المهرة ومأرب, مشيرًا إلى أن المساعدات التى تأتى مع قدوم شهر رمضان المبارك تستهدف الأسر المحتاجة وذوى الاحتياجات الخاصة والنازحين، عبر تقديم عدد من المساعدات الغذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.