video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 26 ألف كرتونة من اللحوم فى اليمن

الأحد، 22 أبريل 2018 01:55 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 26 ألف كرتونة من اللحوم فى اليمن الملك سلمان


أ ش أ
إضافة تعليق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم،الأحد، بمديرية سيئون فى محافظة حضرموت مشروع توزيع 26 ألف و 400 كرتونة من اللحوم تستهدف 475 ألف فرد، من محافظتى حضرموت ومأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادى والصحراء عصام حبريش الكثيرى، أشاد بوقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع اليمنيين لتخفيف معاناتهم فى ظل وضع معيشى صعب فرضته الأزمة التى تمر بها البلاد.

وأوضحت الوكالة أن هذه الدفعة ستتبعها دفعة أخرى تضم 70 ألف كرتون تستهدف مديريات سيئون والمكلا والشحر بمحافظة حضرموت إضافة إلى محافظتى المهرة ومأرب, مشيرًا إلى أن المساعدات التى تأتى مع قدوم شهر رمضان المبارك تستهدف الأسر المحتاجة وذوى الاحتياجات الخاصة والنازحين، عبر تقديم عدد من المساعدات الغذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول سعودى لرويترز: الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية

شاهد لحظة تأدية السفير السعودى الجديد لدى مصر القسم أمام الملك سلمان

العاهل الأردنى يشكر الملك سلمان على حسن الضيافة

السيسي يشهد ختام مناورات "درع الخليج" ويشيد بالقوات المشاركة.. إسناد تكتيكى وعرض جوى لأسراب الطائرات.. الملك سلمان: تأكيد على مواجهتنا لتهديدات المنطقة.. والجيش السعودى: نقوى الروابط العسكرية بين 25 دولة.. صور

الملك سلمان

السعودية

أخبار عربية

اليمن

أخبار اليمن




لا تفوتك
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة