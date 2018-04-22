محافظ سوهاج: توريد 11 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمحافظة







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج: أن كمية الأقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 11520 طنا و327 كيلوجراما، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه لا توجد أى معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين، وأن عملية توريد الاقماح تسير بشكل منتظم، مشددا على اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، وأن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.