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محافظ دمياط يسلم أهالى قرية الصيادين القيمة الإيجارية للبدء فى إخلاء المنطقة

الأحد، 22 أبريل 2018 07:21 م
محافظ دمياط يسلم أهالى قرية الصيادين القيمة الإيجارية للبدء فى إخلاء المنطقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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سلم اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أهالى قرية الصيادين القيمة الإيجازية المتفق عليها وهى (9600) جنيه، وذلك قيمة تأجير مكان بديل، لحين الانتهاء من إقامة العمارات السكنية.

وأعلن المحافظ أنه سيتم البدء فى إخلاء المنطقة بداية من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، ليتسنى لوزارة الإنتاج الحربى البدء فى أعمال الإنشاء، والتى تم إسناد الأعمال لها للتأكد من السرعة فى الإنجاز والدقة فى التنفيذ، مناشدًا أهالى المنطقة بسرعة التوجه لمجلس مدينة رأس البر للحصول على جوابات تخصيص الوحدات السكنية حتى يوم الخميس المقبل.

ويذكر أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية داخل العمارات لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالى، والتى سيتم إنشائها على نفس التراث المعمارى لمدينة رأس البر وطبقًا للمخطط الاستراتيجى للمدينة شاملة منطقة ترفيهية، لتعلن بعد إنشائها محافظة دمياط محافظة خالية من العشوائيات.

وتوجه المحافظ بالشكر للمهندس خالد صديق والمهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية، لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، والمهندس عمر عبد العزيز منسق مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وكذلك القيادات الأمنية للمحافظة برئاسة اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، العاملين بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، والمهندسة دعاء ممدوح مدير تطوير المناطق العشوائية بالديوان.


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