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محافظ دمياط : شراء لودر جديد لرفع القمامة بتكلفة مليون و 100 ألف جنيه

الأحد، 22 أبريل 2018 02:56 م
محافظ دمياط : شراء لودر جديد لرفع القمامة بتكلفة مليون و 100 ألف جنيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،شراء لودر جديد بتكلفة مليون و100 ألف جنيه لتشغيله بأعمال النظافة العامة بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ فى بيان له اليوم تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة دمياط بالمتابعة الفورية مع اللواء سامي حمودة السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة بمركز ومدينة دمياط ، مؤكدا على دعم المحافظة المستمر بالمعدات اللازمة لأعمال النظافة ، كما سيتم بدء العمل بفترة تجميع قمامة ثالثة بدمياط لتحسين عملية الجمع .
 

 


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