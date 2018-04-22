محافظ البحيرة: تخصيص 10 أفدنة لإقامة 1650 وحدة جديدة للإسكان الاجتماعى

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت أنه تم تخصيص 10 أفدنة بمدينة دمنهور لإقامة 1650 وحدة سكنية عليها لتلبية احتياجات المستحقين من الشباب والأسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه جارى استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية الجديدة بدمنهور.

لافته إلى أنه سيتم إنشاء 300 وحدة سكنية بالقرب من وحدة الشرطة العسكرية بدمنهور وكذلك إنشاء 40 وحدة سكنية جديدة بمنطقة زهراء الأبعادية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن إنشاء الوحدات السكنية الجديدة، سيكون طبقا للمواصفات القياسية التى اعتمدتها وزارة الإسكان وأنه سيتم تخصيص مساحات فضاء لإقامة ملاعب وحدائق خاصة بالوحدات السكنية وكذلك سيتم إنشاء محلات تجارية لخدمة أهالى الوحدات السكنية.