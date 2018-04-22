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محافظ الإسماعيلية يتفقد أحد المشروعات الشبابية بمدينة القصاصين

الأحد، 22 أبريل 2018 05:30 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد أحد المشروعات الشبابية بمدينة القصاصين اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أحد التجارب الناجحة لشاب من أبناء مدينة القصاصين، والذى حصل على قرض قدره 250 ألف جنيها لتوسعة نشاطه فى مجال تجارة وبيع وتركيب كاميرات المراقبة.

الشاب محمد رشاد عبد الحميد صاحب المشروع والحاصل على بكالوريوس تجارة، قام بسداد أقساط القرض كاملة بعد نجاح مشروعه والذى يعمل به نحو 10 من الشباب من أبناء المنطقة، وذلك فى إطار متابعة إستكمال خطة محافظة الإسماعيلية، لتنفيذ المشروعات الشبابية ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، ورافق المحافظ خلال الزيارة عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقالت المحافظة فى بيان إنه خلال تفقد المشروع أشاد المحافظ بمدى وعى الشباب الذين قاموا بتنفيذ مشروعات مماثلة، دونما الإنتظار للحصول على فرصة الوظيفة الحكومية، مؤكدا أنه آن الأوان لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتشجيع الشباب الجادين على إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج حتى تكتمل منظومة التنمية الحقيقية.

ويذكر أن إجمالى عدد المشروعات الشبابية التى تم تنفيذها على أرض محافظة الإسماعيلية وتوابعها منذ بدء تنفيذ المشروع القومى بالإسماعيلية بلغت 1375 مشروعا بإجمالي تمويل وقدره نحو 90 مليون جنيها من خلال البنوك الوطنية.


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