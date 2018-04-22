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لأول مرة.. زراعة 800 فدان بنجر السكر بتوشكى.. صور

الأحد، 22 أبريل 2018 03:20 م
لأول مرة.. زراعة 800 فدان بنجر السكر بتوشكى.. صور بنجر السكر بتوشكى


أسوان – عبد الله صلاح
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لأول مرة شهد مشروع توشكى بمحافظة أسوان، زراعة بنجر السكر فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى، بإجمالى مساحة بلغت نحو 800 فدان كمرحلة أولى، وذلك فى إطار خطة الدولة للوفاء باحتياجات السوق المحلية من السكر.

وقال الدكتور عبد المنعم عوض الله، الأستاذ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، وعضو الفريق البحثى القائم على زراعة البنجر، إنه تم إجراء تجارب مشتركة بين جامعة أسوان ممثلة فى كلية الزراعة والموارد الطبيعية مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومجمع الأبحاث المائية بتوشكى التابع، لوزارة الموارد المائية والرى، وذلك لإنجاح زراعة بنجر السكر بمنطقة توشكى على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الدكتور عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لأول مرة أشارت المؤشرات إلى إمكانية زراعة البنجر فى توشكى رغم أنه محصول يزرع فى شمال مصر و حتى مصر الوسطى بأسيوط، موضحاً بأن الفريق البحثى قام بالاتصال والتنسيق مع العديد من الشركات العامة فى توشكى لعرض زراعة البنجر، وبالفعل نجحت هذه الجهود هذا العام فى  زراعة 800 فدان بنجر سكر لدى شركة جنوب الوادى للتنمية، وأنه من المقرر حصاد و توريد هذه المساحة إلى مصنع سكر أبو قرقاص خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن كافة التجارب الأولية أثبت نجاح طبيعة المناخ بمنطقة توشكى فى زراعة محصول البنجر، كما أن الظروف الجوية فى توشكى تسمح بموسم توريد طوله أربعة أشهر كاملة، الأمر الذى يفيد مستقبلا فى إمكانية إنشاء مصنع لاستخلاص السكر من البنجر بمنطقة توشكى, تحويل منطقة توشكى من منطقة زراعية  إلى منطقة صناعية  جاذبة للسكان.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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