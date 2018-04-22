قائد بالجيش اليمنى: حققننا انتصارات غرب تعز وسنستكمل تحريرها







عدن (أ ش أ)

حقق الجيش اليمنى اليوم الأحد، تقدماً كبيراً فى جبهة الساحل الغربى لمحافظة تعز، وسط ازدياد وتيرة المعارك مع ميلشيات الحوثيين.

وقال القائد الميدانى العقيد أحمد قائد الصبيحى - وفقا للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" - إن قوات الجيش حررت موقع الشبكة والسنترال ومواقع أخرى جنوب موقع السنترال بالإضافة إلى تحرير موقع الخزان الأسود.

وأضاف الصبيحى أن تقدم قوات الجيش جاء بمساندة طيران التحالف العربى الذى ضرب أهدافا محققة وتمكن من تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية للحوثيين.

وأشار العقيد الصبيحى إلى أن المعارك على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش وانهيارات كبيرة فى صفوف المليشيا، مؤكدا أن قوات الجيش ستواصل الزحف باتجاه مدينة تعز لاستكمال تحريرها.