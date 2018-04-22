فيديو وصور.. محافظ دمياط يفتتح معرض الأنشطة المدرسية للطلاب







دمياط عبده عبد البارى

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط يرافقه السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، معرض الأنشطة المدرسية والمقام بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، والذى تقيمه مديرية التربية والتعليم فى إطار ختام أنشطة الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 / 2018 .

وأشاد محافظ دمياط بالمنتجات المعروضة بالمعرض والخاصة بالتعليم الفنى والزراعى والصناعى والتربية الفنية، كما أشاد بالعروض الرياضية والفنية والشعرية المقدمة من الطلاب، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم بدمياط مليئة بالموهوبين فى معظم المجالات، كما أكد على أهمية النشاط الرياضى فى تنمية شخصية الطلاب بمختلف أبعادها وسماتها العقلية والجسدية والوجدانية.

كما اشاد الحضور بالمنتجات المعروضة ومدى المهارة فى الاداء والصناعة وتضمَّن المهرجان معرضًا للأنشطة المتكاملة فى التربية الفنية والمجالات الصناعية والزراعية والاقتصاد المنزلية، والمكتب والتربية الاجتماعية والتعلم النشط وغيرها من الأنشطة.















