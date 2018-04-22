فيديو.. صرف إعانة شهرية لمواطنين بكفر الشيخ وإجراء الفحوصات الطبية لهما

فيديو.. صرف إعانة شهرية لمواطنين بكفر الشيخ وإجراء الفحوصات الطبية لهماالأحد، 22 أبريل 2018 11:21 م
محافظ كفر الشيخ
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استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سعد محمد عمار 44 سنة من ذوى الاحتياجات الخاصة والمقيم بمدينة فوة بكفر الشيخ، والذى يعانى من إعاقة بساقه اليسرى، واستقبل أمينة مدكور 39 سنة من مركز فوة، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وبحث محافظ كفر الشيخ مشاكلهم بحضور السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية قدرها 250 جنيهاً شهرياً، مع صرف إعانة مالية عاجلة لكل منهما، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية لعمار وصرف الأدوية اللازمة له على نفقة المحافظة .
وقال اللواء السيد نصر، فى بيان صحفى، إن محافظة كفر الشيخ هى أولى برعاية أبنائها ولا تدخر جهداً فى احتضانهم وتقديم الخدمات والدعم لهم، مؤكداً إن العمل الانسانى من أهم الواجبات بالمجتمع.
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