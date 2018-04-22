فلكى كويتى: 17 مايو المقبل غرة شهر رمضان فى الكويت







الكويت (أ ش أ)

قال الفلكى والمؤرخ الكويتى عادل السعدون اليوم الأحد، إن شهر رمضان المبارك يدخل فلكيا فى يوم الخميس، الموافق السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وأضاف السعدون - فى تصريح صحفى، أن ظروف رؤية هلال رمضان تتمثل فى أن القمر يقترن مع الشمس فى الساعة السابعة و57 دقيقة فجر يوم الأربعاء 16 مايو المقبل، والشرط الأول لرؤية الهلال هو الاقتران؛ حيث تكون الشمس والقمر والأرض بمستوى واحد تقريبا، ويكون القمر ما بين الأرض والشمس.

وأوضح أن القمر يدور فى دورة شهرية مدتها حوالى 29 يوما ونصف اليوم، وفى كل شهر قمرى يقترن ويكون على خط واحد ما بين الأرض والشمس.

وأضاف أنه فى مساء يوم الأربعاء 16 مايو المقبل، تغيب الشمس الساعة 6 و 16 دقيقة مساء، ويغيب القمر الساعة 6 و42 دقيقة مساء، ويكون عمر القمر وقت مغيب الشمس 13 ساعة و19 دقيقة وهو الوقت ما بين الاقتران ومغيب الشمس.

وأوضح أن مدة مكوث القمر 26 دقيقة، وهو الوقت الذى يبقى فيه القمر فوق الأفق الغربى بعد مغيب الشمس، فى حين الاستطالة تكون 8 درجات و41 دقيقة، وهى الزاوية ما بين الأرض والقمر والشمس، كما يرسم مثلث تكون الأجرام الثلاثة على رؤوس المثلث، ويكون ارتفاع القمر عن الأفق الغربى بعد مغيب الشمس 5 درجات و13 دقيقة.

وأشار السعدون إلى أن من ظروف رؤية الهلال، يتبين أنه بالإمكان رؤيته بالمناظير فى الكويت، أما فى المغرب العربى فيشاهد بالعين المجردة.