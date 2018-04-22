فرنسا تدعو لمحاكمة المتورطين فى محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الليبى

فرنسا تدعو لمحاكمة المتورطين فى محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الليبىالأحد، 22 أبريل 2018 11:58 ص
وزير خارجية فرنسا
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تدين فرنسا محاولة اغتيال رئيس الأركان العامة فى الجيش الليبى الفريق عبد الرزاق الناظورى، وأودى الانفجار بحياة أحد مرافقيه.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، تضم فرنسا صوتها لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وتناشد بمحاكمة الجناة أمام العدالة على وجه السرعة، وتتقدم بتعازيها إلى عائلة الضحية.
وتكرر فرنسا دعمها الكامل للوساطة التى يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بغية التوصل إلى حل سياسى شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد جميع المؤسسات فى أسرع وقت ممكن.
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