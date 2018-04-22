علاء أبو سمرة رئيسا لمجلس أمناء دمياط الجديدة وعبد الغنى وهيكل وكيلين

علاء أبو سمرة رئيسا لمجلس أمناء دمياط الجديدة وعبد الغنى وهيكل وكيلينالأحد، 22 أبريل 2018 03:06 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
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عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اليوم الأحد، جلسة لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه.
وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس علاء أبو سمرة بمنصب رئيس مجلس الأمناء، والمهندس محمد عبد الغنى، والدكتور محمد هيكل وكيلين للمجلس.
وكان جهاز مدينة دمياط الجديدة قد أعلن الأربعاء الماضى، أسماء الأعضاء المختارين لعضوية مجلس الأمناء وعددهم 15 عضوًا، 6 ممثلين عن جمعية المستثمرين، و9 ممثلين عن سكان المدينة.
والأعضاء هم "علاء الدين عبد الحليم أبو سمرة، أشرف محمد عبد الهادى، أحمد جمال الطوبشى، أحمد السيد كيوان، محمد على عبد الغنى، عز الدين فؤاد الأتربى" عن جمعية المستثمرين، و"الدكتور محمد عاطف هيكل، واللواء بليغ العنانى، والدكتورة يسرا أبو ستيت، و نبيل بدر، وأشرف رزق، وجيهان عبد السميع، ورضا وهبة، وحسن يعقوب، وياسر ناجح" أعضاء ممثلين عن السكان.
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