ضبط سيدة بالسويس استأجرت طفلا لاستخدامه فى التسول

ضبط سيدة بالسويس استأجرت طفلا لاستخدامه فى التسولالأحد، 22 أبريل 2018 10:59 ص
الطفل
إضافة تعليق
ضبط عدد من سكان حي فيصل بالسويس سيدة تقوم باستخدام طفل في التسول داخل شوارع الحى، وسلم الأهالى السيدة والطفل لقسم شرطة فيصل بعد اعترافها أنها قامت باستئجاره.
وتبين من التحقيقات داخل قسم الشرطة أن الطفل ليس ابن السيدة، وأنها أخذته من آخرين من أجل استخدامه فى التسول، وحرر محضر بقسم الشرطة وجارى عرض السيدة على النيابة العامة.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بقيام الأهالى بضبط سيدة تستخدم طفلا فى التسول.
إضافة تعليق
5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟
مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة