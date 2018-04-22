ضبط سيدة بالسويس استأجرت طفلا لاستخدامه فى التسول







السويس- سيد نون

ضبط عدد من سكان حي فيصل بالسويس سيدة تقوم باستخدام طفل في التسول داخل شوارع الحى، وسلم الأهالى السيدة والطفل لقسم شرطة فيصل بعد اعترافها أنها قامت باستئجاره.

وتبين من التحقيقات داخل قسم الشرطة أن الطفل ليس ابن السيدة، وأنها أخذته من آخرين من أجل استخدامه فى التسول، وحرر محضر بقسم الشرطة وجارى عرض السيدة على النيابة العامة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بقيام الأهالى بضبط سيدة تستخدم طفلا فى التسول.