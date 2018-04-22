صور.. 3 جوائز لجامعة سوهاج فى ختام حفل إبداع للعام السادس على التوالى







سوهاج محمود مقبول

حصلت جامعة سوهاج على 3 جوائز فى حفل ختام مسابقة إبداع، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة للموسم السادس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الذى قال إن الجوائز شملت المركز الثانى فى مجال الفنون الشعبية متخصص وجائزة قدرها 112000 جنيه.

وأضاف أحمد عزيز أن الجامعة حصلت أيضا على أفضل موسيقى وغناء، وجائزة قدرها 5000 جنيه، وذلك فى مجال المواهب الفردية فى الفنون الشعبية.

وأوضح أحمد عاطف مدير النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب أن الطالب محمود أحمد محمود أستطاع حصد المركز الثالث فى مجال التأليف المسرحى وجائزة قدرها 16000 جنيه.

كانت وزارة الشباب والرياضة، نظمت حفل ختام مسابقة “إبداع” التى أطلقتها للعام السادس بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء هم: اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من رؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.















































































