video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 3 جوائز لجامعة سوهاج فى ختام حفل إبداع للعام السادس على التوالى

الأحد، 22 أبريل 2018 06:07 م
صور.. 3 جوائز لجامعة سوهاج فى ختام حفل إبداع للعام السادس على التوالى 3 جوائز لجامعة سوهاج فى ختام حفل إبداع للعام السادس


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

حصلت جامعة سوهاج على 3 جوائز فى حفل ختام مسابقة إبداع، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة للموسم السادس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الذى قال إن الجوائز شملت المركز الثانى فى مجال الفنون الشعبية متخصص وجائزة قدرها 112000 جنيه.

 

وأضاف أحمد عزيز أن الجامعة حصلت أيضا على أفضل موسيقى وغناء، وجائزة قدرها 5000 جنيه، وذلك فى مجال المواهب الفردية فى الفنون الشعبية.

 

وأوضح أحمد عاطف مدير النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب أن الطالب محمود أحمد محمود أستطاع حصد المركز الثالث فى مجال التأليف المسرحى وجائزة قدرها 16000 جنيه.

 

كانت وزارة الشباب والرياضة، نظمت حفل ختام مسابقة “إبداع” التى أطلقتها للعام السادس بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء هم: اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من رؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.

  

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة سوهاج تشارك بملتقى الاتحادات الطلابية تحت شعار "شباب ضد الاٍرهاب"

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

اخبار جامعة سوهاج

ابداع 6

جامعة القاهرة




لا تفوتك
المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة