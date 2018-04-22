صور .. مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة التراخيص المتنقلة

صور .. مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة التراخيص المتنقلةالأحد، 22 أبريل 2018 02:10 م
مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان
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افتتح اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية،وحدة المرور المتنقله، والتى تهدف للتسهيل على المواطنين وتسهيل الخدمات الشرطية المقدمة لهم،وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وقامت إدارة المرور بتوزيع عدد من الكتيبات الإرشادية على المواطنين،التى تخص إجراءات الترخيص وبعض الإرشادات المرورية .
مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان
مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يتفقدا كتيب الإرشادات
مدير أمن الدقهلية، أثناء توجهه لإدارة المرور
ضباط وقيادات المرور أثناء استقبال مدير الأمن لافتتاح وحدة التراخيص المتنقلة
مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يتحدث لأحد قيادات المرور
مديرأمن الدقهلية يتحدث لقوات المرور
مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان مع ضبابط المرور
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