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الأحد، 22 أبريل 2018 02:10 م
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صور .. مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة التراخيص المتنقلة

الأحد، 22 أبريل 2018 02:10 م
صور .. مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة التراخيص المتنقلة مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان


الدقهلية - محمد حيزة
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افتتح اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية،وحدة المرور المتنقله، والتى تهدف للتسهيل على المواطنين وتسهيل الخدمات الشرطية المقدمة لهم،وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

وقامت إدارة المرور بتوزيع عدد من الكتيبات الإرشادية على المواطنين،التى تخص إجراءات الترخيص وبعض الإرشادات المرورية .

 

مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (1)
مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان

 

مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (3)

مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يتفقدا كتيب الإرشادات
مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (4)
مدير أمن الدقهلية، أثناء توجهه لإدارة المرور

 

مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (5)
ضباط وقيادات المرور أثناء استقبال مدير الأمن لافتتاح وحدة التراخيص المتنقلة

 

مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (6)
مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يتحدث لأحد قيادات المرور

 

مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (7)
مديرأمن الدقهلية يتحدث لقوات المرور 

 

مدير الامن يفتتح واحدة التراخيص المتنقلة بالدقهلية (9)
مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان مع ضبابط المرور 

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