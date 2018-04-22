صور .. محافظ سوهاج: بدء تنفيذ انشاء نفق الثقافة – العروبة







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، الانتهاء من لوحات التخطيط الأفقى المحدد بها حدود الحفر لمنطقة إنشاء نفق الثقافة – العروبة والتى سيتم تسلمها من مكتب الاستشارى غدا الاثنين، على أن يتم إرسال تلك اللوحات لجميع الجهات الخاصة بالمرافق لتوقيع المسارات على التخطيط.

وذلك فى اطار الإجراءات الفعلية التى يتم اتخاذها للبدء فى تنفيذ المشروع، والذى سيساهم بقوة فى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة الثقافة وميدان العروبة، وتخفيف الضغط على النفق الحالى.

وفى هذا السياق عقد المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا بحضور النائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج والدكتور طلعت على استاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة سوهاج ومحمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب وممثلى المرور وشركة غاز الأقاليم وقطاع الصرف الصحى وشركة مياه الشرب والشركة المصرية للاتصالات وهندسة كهرباء سوهاج ومدير التنسيق الحضارى بالديوان والسكة الحديد وسنترال سوهاج.

واوضح المحاسب كمال شلبى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام مسئولى المكتب الاستشارى بتسليم لوحات التخطيط الافقى المحدد بها حدود الحفر لمنطقة انشاء النفق، وإرسال تلك اللوحات لجميع الجهات الخاصة بالمرافق لتوقيع المسارات على التخطيط، وتقديم مقايسة نقل المرافق بمسار المشروع من جميع الجهات مياه – كهرباء – غاز – تليفونات – سكة حديد فى موعد أقصاه الخميس 26 أبريل لتضاف إلى تكلفة المشروع عند الطرح.

وأضاف شلبى أن مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة سوهاج سيقوم بتسليم اللوحات النهائية الخاصة بتصميم الابعاد الخرسانية ومقايسة الكميات، مشيرا إلى انه فى حالة الموافقة واعتماد الرسومات من الجهة المالكة سيتم تقديم مستندات الطرح النهائية يوم 20/5/2018 .

على جانب آخر كلف محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالإشراف على حملة لنظافة وتجميل شارع طراد النيل المتفرع من شارع سوهاج – أخميم ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لمطالب أهالى الشارع، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة لنظافة وتجميل الشارع بإشراف رئيس الوحدة المحلية ومشاركة عمال ومعدات الوحدة.

وأوضح محمود أمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم انه تنفيذا لتعليمات المحافظ قامت الحملة برفع القمامة والإشغالات من الشارع، وإزالة الأتربة ورش الشارع بالمياه وتمهيد ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضارى اللائق وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.



نظافة شارع طراد النيل



نظافة شارع طراد النيل



نظافة شارع طراد النيل



نظافة شارع طراد النيل