صور.. محافظ بنى سويف يكرم الأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين بمركز الفشن







بنى سويف أيمن لطفى

كرم اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عدداً من الأمهات المثاليات، وعدد من الطلاب المتفوقين وقيادات تنفيذية وأمنية وبرلمانية سابقين وحاليين من مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف .

وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة،والتضامن والتعليم،في اطار احتفالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بعيد المحافظة القومي.

وشهدت الإحتفالية حضور النائبين جمال هندي،على أبو دولة ،عادل ضيف الله رئيس المدينة، أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة،أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن،عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية، سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ،وعبدالناصر حميدة وكيل وزاراة الصحة،وعدد من التنفيذيين المعنيين .

وتضمنت الاحتفالية - التي أقيمت بنادي الفشن الرياضي-فقرات غنائية وقصائد شعرية للمواهب من الطلاب والطالبات المدارس وعروض رياضية ،حيث أعرب المحافظ عن سعادته بحضور هذا الحفل،وتواجده وسط أهالي مركز ومدينة الفشن،مؤكداً على أهمية التكاتف بين التنفيذيين والنواب بهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق في القطاعات الحيوية.

وخلال كلمته قدم المحافظ تحية خاصة للقوات المسلحة والشرطة والتضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن من الجيش والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ أمن واستقرار بلادنا الغالية مصر،مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لم ولن تنسي أسر الشهداء الذين جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل تحقيق أمن واستقرار البلاد.



صورة تذكارية للمحافظ مع المكرمين



المحافظ مع المكرمين



جانب من التكريم



احتفالية تكريم الامهات المثاليات والطلاب



المحافظ خلال التكريم



محافظ بنى سويف خلال حفل التكريم



احتفالية تكريم الامهات المثاليات والقيادات



تكريم الامهات والطلاب والقيادات



حفل التكريم