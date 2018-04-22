صور .. محافظ بنى سويف يستقبل رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

صور .. محافظ بنى سويف يستقبل رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرىالأحد، 22 أبريل 2018 01:07 م
المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف
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استقبل اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،اللواء أركان حرب أيمن محمد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكري،وذلك بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،والعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد للمحافظة .
ويأتي هذا اللقاء الذى عقد بمكتب المحافظ، في إطار الترتيب والإعداد لعقد الندوة التثقيفية الثانية لطلاب المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وطلاب الجامعة بمحافظة بني سويف،وينظمها مكتب المستشار العسكرى بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجامعة بني سويف، والمقرر عقدها على مسرح الجامعة يوم الثلاثاء المقبل.
اللقاء
جانب من اللقاء
محافظ الشرقية والمستشار الشعبى العسكرى
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