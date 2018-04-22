صور .. محافظ الشرقية يسلم 20 منزلا بـ"أبوياسين " فى الشرقية بعد إعادة إعمارهم







الشرقية – إيمان مهنى

سلم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،20 منزل للأهالى المستحقين بقرية أبو ياسين بمركز أبو كبير بعد الإنتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في إطار افتتاح المرحلة الثالثة من البرتوكول الثاني لتطويرالقرى الأكثر احتياجاً ،والتى تضم عدد 106 قرية ،بحضور مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ،والعميد حسن الشاذلي مدير جمعية الأورمان فرع وأهالي المستحقين.

وأوضح المحافظ فى بيان له اليوم أن خطة الإعمار ،شملت ترميم بعض المنازل وتعريش المنزل بالخشب العرق وطبقة عازلة بلاستيكية وأسمنتية وتوصيل الكهرباء ، وتركيب أسلاك جديدة بدلاً من القديمة المتهالكة ،وتوصيل المياه وشبكة الصرف الصحي الداخلي ،وكذلك تركيب السيراميك وأعمال الدهانات الداخلية والخارحية للمنزل وأعمال النجارة ، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماما بالمواطن البسيط و تسعى جاهده بالتعاون مع المؤسسات و الجمعيات، لتقديم أفضل الخدمات له و العمل على تحسين مستوى معيشته.

بينما أكدت وكيل مديرية التضامن بالشرقية ،أنه تم إختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها وإعمارها ،وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي ،بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة .



المحافظ داخل أحد المنازل



جانب من التسليم