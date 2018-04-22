video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ الشرقية يسلم 20 منزلا بـ"أبوياسين " فى الشرقية بعد إعادة إعمارهم

الأحد، 22 أبريل 2018 01:23 م
صور .. محافظ الشرقية يسلم 20 منزلا بـ"أبوياسين " فى الشرقية بعد إعادة إعمارهم تسليم المنازل


الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

سلم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،20 منزل للأهالى المستحقين بقرية أبو ياسين بمركز أبو كبير بعد الإنتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في إطار افتتاح المرحلة الثالثة من البرتوكول الثاني لتطويرالقرى الأكثر احتياجاً ،والتى تضم عدد 106 قرية ،بحضور مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ،والعميد حسن الشاذلي مدير جمعية الأورمان فرع وأهالي المستحقين.

وأوضح المحافظ فى بيان له اليوم أن خطة الإعمار ،شملت ترميم بعض المنازل وتعريش المنزل بالخشب العرق وطبقة عازلة بلاستيكية وأسمنتية وتوصيل الكهرباء ، وتركيب أسلاك جديدة بدلاً من القديمة المتهالكة ،وتوصيل المياه وشبكة الصرف الصحي الداخلي ،وكذلك تركيب السيراميك وأعمال الدهانات الداخلية والخارحية للمنزل وأعمال النجارة ، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماما بالمواطن البسيط و تسعى جاهده بالتعاون مع المؤسسات و الجمعيات، لتقديم أفضل الخدمات له و العمل على تحسين مستوى معيشته.

بينما أكدت وكيل مديرية التضامن بالشرقية ،أنه تم إختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها وإعمارها ،وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي ،بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة .

 

المحافظ داخل أحد المنازل
المحافظ داخل أحد المنازل

 

جانب من التسليم
جانب من التسليم

 

محافظ الشرقية يسلم المنازل
محافظ الشرقية يسلم المنازل

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الشرقية : توريد 103 ألف طن قمح من المزارعين للصوامع

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اعمار المنازل

ابوكبير




لا تفوتك
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة