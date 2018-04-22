صور.. محافظ الأقصر يكرم 30 من الحاصلين على دورة إعداد القادة والقيادة

صور.. محافظ الأقصر يكرم 30 من الحاصلين على دورة إعداد القادة والقيادةالأحد، 22 أبريل 2018 11:05 ص
محافظ الاقصر خلال التكريم
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كرم محمد بدر محافظ الأقصر، 30 من أبناء المحافظة من المشاركين بتدريب اعداد القادة والقيادة الفعالة الذى نظمته الجامعة الألمانية على مدار العام الماضى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون ما بين محافظة الأقصر والجامعة الألمانية بالقاهرة.
جاء ذلك خلال حفل تكريم المشاركين فى التدريب بحضور كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، بالأضافة إلى نخبة من أساتذة الجامعة الألمانية.
وأوضح الدكتور أشرف منصور أن بروتوكول التعاون ما بين الجامعة الألمانية ومحافظة الأقصر يتناول العديد من المجالات التنموية وليس قاصراً فقط على تصميم اللوجو الجديد للمحافظة وتنفيذ الهوية البصرية لها، ولكن هناك خطة متجددة تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بالمحافظة وكذلك تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التى تستهدف تنمية البنية الأساسية ورفع كفاءاة العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة، وإستمع منصور للمتدربين وعن مدى أستفادتهم من التدريب ، و ما يتمنونه فى التدريبات القادمة.
ومن جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر،فى بيان له على أن التعاون مستمر مع الجامعة الألمانية نظرا لعملهم بكفاءة مستديمة وجودة عالية فى استثمارهم وتنميتهم للمحافظة، من خلال فرق عمل متميزة مكونة من نخبة من الاساتذة والأكاديميين واعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتعاون مع الطلاب لوضع خطط تنموية وتنفيذها على نطاق واسع وشامل لعدة مجالات باسلوب احترافى، كما ان الجامعة بصدد تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لأبناء المحافظة فى العديد من المجالات.
الأقصر تشهد تكريم 30 من أبناء المحافظة بتدريب إعداد القادة برعاية الجامعة الألمانية
لقاء المحافظ ووفد الجامعة الألمانية خلال التكريم لابناء الاقصر
جانب من اجتماع المحافظة وقيادات الجامعة الالمانية
قيادات الجامعة الالمانية ورئيس تحرير الاهرام في لقاء المحافظ
المحافظ يؤكد ان التعاون مستمر مع الجامعة الألمانية بالمحافظة
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