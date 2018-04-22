video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طلاب جامعة طنطا يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة إبداع

الأحد، 22 أبريل 2018 01:53 م
صور.. طلاب جامعة طنطا يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة إبداع هشام فتحى


الغربية - أحمد زيادة
إضافة تعليق

حقق طلاب جامعة طنطا مراكز متقدمة فى مسابقة إبداع فى موسمها السادس لعام 2018،والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام فى مجالات مختلفة ويتنافس فيها 136جامعة ومعهداً.

وفاز الطالب وسام إبراهيم راغب بالمركز الأول فى مجال شعر الفصحى وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وفى مجال شعر كلمات الأغانى فاز الطالب محمود خالد محمود عبد الوهاب بالمركز الثانى وجائزة مالية قدرها 18 ألف جنيه مصرى.

كما حقق الطالب هشام فتحى أبوزيد المركز الثالث فى مجال التصوير الضوئى "غير متخصص" بجائزة مالية قدرها 16 ألف جنيه،كما حصلت الجامعة على المركز الثالث في مجال العزف الجماعي متخصص بجائزة مالية قدرها 57 ألف جنيه.

من جانبه،أكد رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، أن تميز طلاب جامعة طنطا ليس بأمر جديد وإنما ما عهدناه عنهم دائمًا هو التفوق فى مختلف المجالات العلمية والإبداعية.

وشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ورؤساء الجامعات المصرية، ومجموعة متميزة من الفنانين والشخصيات العامة.

 

محمود خالد
محمود خالد

 

هشام فتحى أبو زيد
هشام فتحى أبو زيد

 

وسام ابراهيم
وسام ابراهيم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس جامعة طنطا يتفقد المراجعات النهائية للثانوية العامة بكلية التربية‎

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه طنطا

اخبار الغربيه

محافظ الغربيه




لا تفوتك
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة