صور.. طلاب جامعة طنطا يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة إبداع







الغربية - أحمد زيادة

حقق طلاب جامعة طنطا مراكز متقدمة فى مسابقة إبداع فى موسمها السادس لعام 2018،والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام فى مجالات مختلفة ويتنافس فيها 136جامعة ومعهداً.

وفاز الطالب وسام إبراهيم راغب بالمركز الأول فى مجال شعر الفصحى وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وفى مجال شعر كلمات الأغانى فاز الطالب محمود خالد محمود عبد الوهاب بالمركز الثانى وجائزة مالية قدرها 18 ألف جنيه مصرى.

كما حقق الطالب هشام فتحى أبوزيد المركز الثالث فى مجال التصوير الضوئى "غير متخصص" بجائزة مالية قدرها 16 ألف جنيه،كما حصلت الجامعة على المركز الثالث في مجال العزف الجماعي متخصص بجائزة مالية قدرها 57 ألف جنيه.

من جانبه،أكد رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، أن تميز طلاب جامعة طنطا ليس بأمر جديد وإنما ما عهدناه عنهم دائمًا هو التفوق فى مختلف المجالات العلمية والإبداعية.

وشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ورؤساء الجامعات المصرية، ومجموعة متميزة من الفنانين والشخصيات العامة.



محمود خالد



هشام فتحى أبو زيد