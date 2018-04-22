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صور .. سانت كاترين تحتفل بتخريج أول دفعة من المعهد الفنى الصحى

الأحد، 22 أبريل 2018 12:17 م
صور .. سانت كاترين تحتفل بتخريج أول دفعة من المعهد الفنى الصحى جانمب من الاحتفال


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، بتخريج أول دفعة للمعهد الفنى الصحى ببورسعيد، فرع جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال احتفالية بمقر المعهد بمدينة سانت كاترين لتكريم العشرة الأوائل على الدفعة، وبحضور خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور أحمد محفوظ مدير إدارة التدريب، والدكتور عصام منصور مدير مستشفى سانت كاترين، وعزة عوض مدير المعهد، وخالد سرور المشرف العام على المعهد، وربيع مهدى موجة بالتربية والتعليم، والشيخ محمد عودة شيخ قبيلة الجبالية، ومحمد عوادن وحميد أبو غلبة، شيخى الشباب بسانت كاترين، والشيخ طه خضر، أحد مشايخ سانت كاترين وحميد صبحى إذاعة جنوب سيناء، وعدد كبير من الأهالى.

يذكر أن الدفعة الأولى التى يتم تخريجها اليوم تضم 39 خريج، منهم 8 بنات، و31 ذكور، وهذا انجاز للمسئولين عن الصحة، على أن يتم إقامة معهد فنى صحى بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

بدأت احتفالية اليوم بالقرآن الكريم، ثم دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة، وتحية العلم، وكلمة للطالبة مريم محمد، وكلمة للدكتور أحمد محفوط مدير إدارة التدريب، وكلمة للطلاب يلقيها عنهم الطالبة إسراء فتحى، وحسن شحاتة، ثم إستعراض غنائى على أغنية "سينا غالية علينا".

 

دكتور احمد محفوظ مدير ادارة التدريب اثناء الاحتفالية
دكتور احمد محفوظ مدير ادارة التدريب اثناء الاحتفالية

 

اثناء الاحتفتالية تخريج اول دفعة تمريض
اثناء الاحتفتالية تخريج اول دفعة تمريض

 

احدى الطالبات اثناء العرض الفني
احدى الطالبات اثناء العرض الفني

 

ثناء الاحتفالية بمدينة سانت كاترين
جانب من الاحتفالية بمدينة سانت كاترين

 


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