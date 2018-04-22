صور.. رفع الاشغالات والبائعة الجائلين والقمامة بشوارع المراغة بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة المراغة ورفع الاشغالات وتيسير الحركة المرورية، مشددا على تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى ومدن المحافظة ، وخلق بيئة جمالية للمواطنين ، والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة سوهاج.

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة لرفع الاشغالات بالاشتراك مع قسم الاشغالات وقوة حماية من مركز شرطة المراغة، واسفرت الحملة عن رفع البائعة الجائلين من شارع عبدالمنعم رياض ومصادرة عدد من عربات الخضار والفاكهة والموازين الخاصة بالبائعين، كذلك تسوية عدد من المحاضر لأصحاب المحلات المعتدين على حرم الشارع، وقام عمال الوحدة بأعمال الكنس ورفع القمامة من شوارع المدينة ترافقهم سيارة المكبس، كذلك تم المرور على المدخل الشمالى من نقطة المرور لتسوية وادخال بعض التعديلات والتجميل على المدخل.



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمراغة



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمراغة



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمراغة



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمراغة



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمراغة



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمراغة