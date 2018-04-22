video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة المراغة الجديد يضبط 16 جوال دقيق مدعم خلال حملة بسوهاج

الأحد، 22 أبريل 2018 06:19 م
صور.. رئيس مدينة المراغة الجديد يضبط 16 جوال دقيق مدعم خلال حملة بسوهاج جانب من الحملة


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت الحملة التموينية التى ترأسها شريف السيد حسن رئيس مجلس مدينة المراغة، فى ثانى يوم عمل له حملة تموينية لضبط الأسواق، والتى استهدفت المخابز السياحية بنطاق المجلس، من ضبط صاحب مخبز سياحى يستغل الدقيق البلدى المدعم فى تشغيل المخبز وبيع الرغيف الواحد بسعر 50 قرشا للرغيف محققا من وراء ذلك أرباحا بدون وجه حق، حيث تم ضبط 16 جولا زنة الجوال الواحد 50 كيلوجراما، وتم تحرير محضرا بذلك.

كما تم ضبط 21 مخالفة صحية داخل بعض المطاعم ومحلات للبيع المواد الغذائية وتم مصادرة السلع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها، وتم تحرير 11 محضرا تموينيا لبعض التجار لعدم الالتزام بالتسعيرة وإعلان السعر فى مكان واضح للجمهور وتم تحرير 7 محاضر مزاولة مهن بدون ترخيص.

ومن جانبه قال شريف: إن تلك الحملات تأتى طبقا لتوجيهات الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بضرورة ضبط الأسعار ومنع الغش التجارى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبطها قبل شهر رمضان المعظم.

وشارك فى الحملة بحضور نائبى المجلس لجنة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومدير التفتيش المالى والإدارى بالوحدة ومسئولى مكتب تموين المراغة ومراقب الصحة ومسئول مكتب العمل ومسئول الإشغالات.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملة نظافة وتجميل بقرى مدينة طما بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

المراغة

مجلس ومدينة المراغة

دقيق مدعم

مخبز سياحى




لا تفوتك
المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة