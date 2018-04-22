صور.. رئيس مدينة المراغة الجديد يضبط 16 جوال دقيق مدعم خلال حملة بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكنت الحملة التموينية التى ترأسها شريف السيد حسن رئيس مجلس مدينة المراغة، فى ثانى يوم عمل له حملة تموينية لضبط الأسواق، والتى استهدفت المخابز السياحية بنطاق المجلس، من ضبط صاحب مخبز سياحى يستغل الدقيق البلدى المدعم فى تشغيل المخبز وبيع الرغيف الواحد بسعر 50 قرشا للرغيف محققا من وراء ذلك أرباحا بدون وجه حق، حيث تم ضبط 16 جولا زنة الجوال الواحد 50 كيلوجراما، وتم تحرير محضرا بذلك.

كما تم ضبط 21 مخالفة صحية داخل بعض المطاعم ومحلات للبيع المواد الغذائية وتم مصادرة السلع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها، وتم تحرير 11 محضرا تموينيا لبعض التجار لعدم الالتزام بالتسعيرة وإعلان السعر فى مكان واضح للجمهور وتم تحرير 7 محاضر مزاولة مهن بدون ترخيص.

ومن جانبه قال شريف: إن تلك الحملات تأتى طبقا لتوجيهات الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بضرورة ضبط الأسعار ومنع الغش التجارى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبطها قبل شهر رمضان المعظم.

وشارك فى الحملة بحضور نائبى المجلس لجنة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومدير التفتيش المالى والإدارى بالوحدة ومسئولى مكتب تموين المراغة ومراقب الصحة ومسئول مكتب العمل ومسئول الإشغالات.























































































