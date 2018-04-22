صور.. خروج مسلحى القلمون برفقة عائلاتهم إلى حلب وإدلب السورية

صور.. خروج مسلحى القلمون برفقة عائلاتهم إلى حلب وإدلب السوريةالأحد، 22 أبريل 2018 04:46 م
خروج مسلحى القلمون
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خرج صباح اليوم الأحد، 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقى، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالى، وإدلب، شمإلى البلاد.
وأوقف بعض جنود الجيش التركى حافلات المسلحين فى القلمون وتفتيشهم.
وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إن "عددا من الحافلات التى تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".
خروج مسلحى القلمون
جانب من خروج مسلحى القلمون
مسلحو القلمون
توقيف سيارات المسلحين
مسلحون يوقفون سيارات مسلحى القلمون
مسلحين من القلمون
خروج مدنيين ومسلحين بالقلمون
جانب من خرومج مسلحون ومدنيون
سيارات المسلحين
طفل سورى خلال عمليات الخروج
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