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صور.. خروج مسلحى القلمون برفقة عائلاتهم إلى حلب وإدلب السورية

الأحد، 22 أبريل 2018 04:46 م
صور.. خروج مسلحى القلمون برفقة عائلاتهم إلى حلب وإدلب السورية خروج مسلحى القلمون


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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خرج صباح اليوم الأحد، 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقى، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالى، وإدلب، شمإلى البلاد.

وأوقف بعض جنود الجيش التركى حافلات المسلحين فى القلمون وتفتيشهم.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إن "عددا من الحافلات التى تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".

خروج مسلحى القلمون
خروج مسلحى القلمون

 

جانب من خروج مسلحى القلمون
جانب من خروج مسلحى القلمون

 

مسلحو القلمون
مسلحو القلمون

 

توقيف سيارات المسلحين
توقيف سيارات المسلحين

 

مسلحون يوقفون سيارات مسلحى القلمون
مسلحون يوقفون سيارات مسلحى القلمون

 

مسلحين من القلمون
مسلحين من القلمون

 

خروج مدنيين ومسلحين بالقلمون
خروج مدنيين ومسلحين بالقلمون

 

جانب من خرومج مسلحون ومدنيون
جانب من خرومج مسلحون ومدنيون

 

سيارات المسلحين
سيارات المسلحين

 

طفل سورى خلال عمليات الخروج
طفل سورى خلال عمليات الخروج

 


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