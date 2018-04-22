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صور.. جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بمهرجان إبداع السادس 2018

الأحد، 22 أبريل 2018 03:57 م
صور.. جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بمهرجان إبداع السادس 2018 رئيس جامعة المنيا مع الطلاب


كتب فريق المحافظات
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أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا عن حصد الجامعة أربعة جوائز بمهرجان إبداع لموسمه السادس 2018 والذى نطمته وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز له أمس على مسرح جامعة القاهرة والتى شاركت الجامعة به فى المسابقات الثقافية والفنية والعلمية.

وحرص الدكتور جمال أبو المجد على حضور الحفل ومشاركته الطلاب خلال تكريمهم، مشيداً بما حصده الطلاب من مراكز متقدمة من بين الجامعات المصرية المشاركة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب بأن  الجامعة حصلت على المركز الأول فى مجال الجرافيك وحصل عليها الطالب كيرلس أشرف بكلية الفنون الجميلة وحصلت الجامعة على المركز الثانى فى مسابقة التصوير الزيتى والرسم "عام" للطالب أحمد خالد سليمان بكلية التربية، كما حصلت الطالبة أنجى إبراهيم مرزوق بكلية الفنون عن المركز الثانى فى مسابقة التصوير الزيتى والرسم المتخصص، وجاءت الطالبة عزة السيد محمد بكلية الفنون الجميلة بالمركز الثالث فى مسابقة التصوير الزيتى والرسم متخصص.

أشرف على تدريب الطلاب خلال الإعداد لمسابقات أبداع6 من داخل الجامعة، الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشالط الثقافى والفنى، ورنده خليل، وماجد ماهر، اخصائى الفنون تشكيلية.

 

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز (1)
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز

 

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز (2)
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز

 

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز (3)
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز 

 

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز (5)
جامعة المنيا تحصد 4 جوائز

 


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